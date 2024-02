Benevento, svolta digital all'ospedale «Rummo»: ok alle cartelle cliniche online

L'azienda ospedaliera «San Pio» di Benevento sempre più al passo con i tempi: da oggi, infatti, è possibile richiedere le cartelle cliniche collegandosi al sito web www.aosanpio.it . Un nuovo strumento di sanità digitale, a disposizione dei cittadini-utenti, messo in campo per la prima volta dall'attuale direzione strategica. In particolare, la cartella clinica elettronica (Cce) raccoglie in forma digitale tutti i documenti che raccontano la storia clinica di un paziente. Stop alle file, dunque. A colpi di semplici click, sarà possibile consultare e richiedere le cartelle cliniche a partire dal 2017. Dal primo aprile, inoltre, saranno disponibili anche le cartelle cliniche per gli anni che vanno dal 2009 al 2016. L'accesso ai servizi on line è consentito agli utenti in possesso di una identità Spid. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e il loro utilizzo non è delegabile.

Una volta sulla home page, ( https://www.aosanpio.it/.) è necessario cliccare sulla voce «Rilascio cartelle cliniche on line». A quel punto, basta cliccare il link «Accedi alla Piattaforma Cds» ed entrare con Spid (Sistema pubblico di identità digitale) sul portale dedicato. Sul cruscotto, l'utente potrà visualizzare i documenti sanitari presenti. Per accedere al contenuto dei documenti sanitari, è necessario procedere al pagamento del ticket collegandosi al servizio PagoPa fornito dalla Regione Campania direttamente dalla piattaforma. Il costo per ogni cartella clinica è di cinque euro. «L'ampliamento dell'offerta dei servizi on line – sottolinea il direttore generale dell'azienda ospedaliera Maria Morgante – è un modo per semplificare, senza spostarsi da casa, le procedure burocratiche per il rilascio delle documentazioni sanitarie.

Attraverso la digitalizzazione, i processi amministrativi relativi all'erogazione della prestazione sanitaria diventano sempre più efficienti e veloci».