Sabato 16 Febbraio 2019, 01:00 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2019 07:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è molto tempo per organizzarsi. Clemente Mastella ha firmato ieri mattina il via libera a un nuovo blocco del traffico veicolare in centro. Domani dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 ingresso vietato ai mezzi più inquinanti. Quattordici, come oramai è tradizione nelle ultime settimane, gli sbarramenti previsti, solo una minima parte dei quali però vedrà sul posto le divise dei vigili. L’ordinanza indica sei punti presidiati ma l’obiettivo non è di facile raggiungimento alla luce degli esigui tempi forniti ai vertici della polizia municipale per organizzare il servizio. Il comandante Giovanni Fantasia ha fatto scattare nella tarda mattinata di ieri il congelamento di tutti i riposi domenicali ma solo oggi si riuscirà a fare un punto esatto delle pattuglie in campo. La non facile quadratura del cerchio sarà materia per il numero due della municipale Fioravante Bosco. Peraltro dovrebbe essere leggermente ritoccato anche il dettaglio dei check point affidati ai caschi bianchi con presenza di agenti all’imbocco di corso Dante e non su via Mustilli.