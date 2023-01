Interventi senza sosta ieri sulle strade sannite interessate da smottamenti e frane a causa dell'ondata di maltempo che ha travolto il territori. Mercoledì è scattato l'allarme per un'abitazione di Tocco Caudio, a causa dello smottamento di un terreno adiacente, e la villetta resta costantemente monitorata dai caschi rossi. Nel frattempo, a Cautano, resta chiusa al traffico via Mulino dell'Esche, lungo il tratto successivo alla strada d'accesso al depuratore comunale in direzione Torrente Jenga, dove potranno transitare solo i mezzi di servizio per ripristinare la viabilità.

Disagi anche a Castelpoto dove è saltata l'energia elettrica e si sono registrati problemi anche con la fibra. Dal Comune hanno precisato: «Siamo in contatto con i tecnici della Telecom per risolvere il guasto della fibra a seguito di una rottura dei cavi in altro comune». Inoltre, a causa di uno smottamento è stata disposta la chiusura di via Fontana. Le criticità più rilevanti sono state riscontrate in zona Cerritello. Vigili del fuoco in azione a Montesarchio dove, ieri sera, nella centralissima via San Rocco, è stato messo in sicurezza un albero che aveva invaso la carreggiata, per fortuna senza arrecare danni. Inoltre, in Valle Caudina, in particolare tra Airola e Bucciano.



Sul fronte della viabilità difficoltà registrate, sempre ieri, a Faicchio sulla provinciale di collegamento con la frazione di Massa. «A causa delle forti piogge di mercoledì si legge in una nota firmata dal sindaco Nino Lombardi - si è verificato un piccolo smottamento. Sono stati eseguiti lavori urgenti per liberare la corsia stradale e mettere in sicurezza il tratto». Nel Fortore a subire i maggiori danni è stato il territorio di San Giorgio la Molara. Criticità in diverse strade comunali.

