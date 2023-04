L'Asl accelera sulla realizzazione dei nuovi progetti, con la prossima inaugurazione del centro per l'Alzheimer a Ceppaloni, l'individuazione dell'immobile per dare vita all'ospedale di comunità a Torrecuso e con l'acquisto di un terreno nel comune di Cautano da destinare alla costruzione della nuova sede del poliambulatorio. Ma punta anche sul reclutamento di personale medico e infermieristico, attraverso il concorso per 10 medici del 118 e la stabilizzazione degli operatori sanitari che hanno prestato servizio nel corso della pandemia.

C'è la comunicazione ufficiale di Gennaro Volpe, direttore generale dell'Asl (in foto) al sindaco Clemente Mastella che annuncia la prossima attivazione del «Centro disturbi cognitivi e demenze», realizzato nell'ex edificio scolastico di piazza dei Martiri, nella frazione di San Giovanni a Ceppaloni. L'apertura della struttura che, secondo quanto si legge nella lettera, avverrà entro la terza decade di maggio, è mirata a colmare la carenza di servizi adeguati nel Sannio. «Considerato che spiega Volpe attualmente non sono presenti sul territorio provinciale strutture pubbliche in grado di sopperire alle necessità di persone con demenze e con lo spettro autistico, condividendo appieno le motivazioni della richiesta del sindaco di Benevento Clemente Mastella, abbiamo accolto l'idea di realizzare questo centro, nell'ottica di erogare prestazioni sanitarie e assistenziali sempre più efficaci».

Il primo cittadino aveva espresso la volontà di realizzare un centro per i pazienti con disturbi cognitivi, proprio nell'ex scuola elementare in cui il padre, affetto da Alzheimer, aveva prestato servizio fino alla pensione come insegnante. Lo scopo è quello di offrire ai pazienti, in costante aumento, e alle loro famiglie un sostegno significativo per affrontare malattie di difficile gestione, come le demenze e la sindrome dello spettro autistico.

Contestualmente, è stato approvato il comodato d'uso gratuito con il Comune di Torrecuso per la fruizione di un immobile comunale che sarà sede dell'ospedale di comunità, mentre è stato acquistato un terreno nella zona Pip di Cautano, per la somma di 88.000 euro, per la costruzione, ex novo, di un poliambulatorio.



Invece, per garantire la continuità nell'erogazione dei Lea (livelli essenziali di assistenza), l'Asl ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 10 medici per Medicina d'emergenza-urgenza. Alla fine del 2022, all'Asl risultavano in servizio 145 dirigenti medici e 44 veterinari, a fronte del fabbisogno standard aziendale che prevede 286 unità tra medici e veterinari. Mancano, dunque, 97 unità mediche all'appello che devono essere reintegrate. In base alle verifiche effettuate, è emersa la necessità di assumere 10 medici di Medicina per il 118.

«Per quanto riguarda le assunzioni conclude Volpe - devono essere rispettate le direttive regionali e nazionali ed è in quest'ottica che abbiamo già avviato il concorso per il reclutamento di 15 psichiatri, che sono i medici dei quali avvertiamo maggiore carenza, oltre all'ultimo concorso da espletare per i medici dell'emergenza che pure mancano perché ce ne sono molti prossimi al pensionamento. Stiamo assorbendo tutti i precari che hanno lavorato nel periodo della pandemia ma continueremo con le assunzioni per raggiungere gli standard richiesti. Sugli altri fronti, stiamo lavorando 24 ore al giorno, e non è un'esagerazione, per onorare le scadenze dei progetti del Pnrr, non soggetti a proroga. L'impegno per rendere efficace la rete territoriale è massimo, per cui, dopo il centro Alzheimer di Ceppaloni, prima dell'estate apriremo anche l'Hospice per le cure palliative di Cerreto Sannita (in foto), che è ormai pronto per entrare in funzione».

Sono 27 le figure professionali che saranno soggette alla procedura selettiva finalizzata al reclutamento speciale previsto per il personale precario che ha prestato servizio nel corso della pandemia. Si tratta di: 7 infermieri, 8 tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 3 tecnici della riabilitazione psichiatrica, 3 operatori sociosanitari, 1 dirigente psicologo, 1 dirigente biologo, 1 collaboratore e 3 assistenti amministrativi. «Un provvedimento significativo e non scontato dice Massimo Imparato, segretario dell'organizzazione sindacale Cisl Fp Irpinia Sannio frutto anche di serrate lotte sindacali, che consentirà alle aree interne di trattenere sul territorio le sue professionalità».