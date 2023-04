Anziano tocca le parti intime di un ragazzo: condannato a due anni per molestie sessuali

Un anziano di 79 anni imputato di molestie sessuali ad un giovane di 26 anni, è stato condannato dal collegio penale presieduto da Simonetta Rotili ad un pena di un anno e due mesi, con il beneficio della sospensione. Inoltre la condanna prevede per l'anziano anche un risarcimento di tremila euro alla parte civile. Il pubblico ministero Maria Colucci aveva chiesto la condanna ad un anno e sei mesi, l'avvocato Carmine Cavuoto, per la parte civile, aveva chiesto anche lui la condanna dell'uomo. Il difensore dell'imputato Bocchino aveva invece richiesto l'assoluzione perchè il fatto non sussiste. Il reato risale al 6 marzo del 2019. Secondo l'accusa ricostruzione degli inquirenti, l'imputato avrebbe avvicinato in città a via Moro il giovane che si trovava a bordo della sua auto, con la scusa di farsi aiutare a visualizzare la rubrica telefonica del cellulare. Attraverso il finestrino avrebbe allungato le mani nell'abitacolo, toccato parti intime del giovane.