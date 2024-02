Arrestati autori scippo, il plauso del sindaco ai carabinieri

«Se sul nostro territorio l’incidenza dei fenomeni criminosi è limitata lo dobbiamo all’attività incessante di prevenzione e di controllo delle nostre forze dell’ordine. Ancora una volta hanno dimostrato grande efficienza e rapidità nell’individuazione degli autori dello scippo di qualche giorno fa». Così il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso.

«Sono episodi sporadici, rarissimi ma che tuttavia lasciano un senso di amarezza in tutti noi - incalza la fascia tricolore -. Un sentito grazie dunque, ai carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita coordinati dal Maggiore Francesco Altieri e della Stazione di Telese Terme comandanti dal luogotenente Roberto D’Orta, per la complessa attività di indagine che ha portato alla denuncia di tre ventenni trovati in possesso della refurtiva.

L’operazione è la chiara ed evidente dimostrazione che al di là dei supporti che possono venire dalla tecnologia come sistemi di videosorveglianza e altri dispositivi, è la bravura degli inquirenti a determinare il risultato e i tempi dell’indagine»

«Grazie anche perché sentiamo forte e rassicurante la loro presenza, così come quella del locale commissariato di Ps, della tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca e della nostra Polizia Municipale. Ne approfitto per rivolgere alla donna vittima dello scippo, anche a nome di tutta l’amministrazione, i migliori auguri di una rapida e completa guarigione».