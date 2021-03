Lo sguardo degli studenti su «Città del Vino»

BENEVENTO - Il vino raccontato dagli studenti. Che non ne hanno (almeno i più giovani) esperienza diretta ma con la loro speciale sensibilità e la loro fantasia possono «intuirne» e rappresentarne forse con maggiore freschezza l’anima e i valori. È la sfida lanciata dall’associazione «Città del vino», e che il Comune di Benevento (che ne fa parte dal 1988) intende raccogliere.

Sono Maria Carmela Mignone, assessora alle Politiche per l’agricoltura, Suap e sostegno alle imprese, e Rossella Del Prete, delegata all’Istruzione e al diritto allo studio, Rossella Del Prete, a rendere noto che «Città del Vino» ha indetto un concorso per la realizzazione del manifesto che rappresenterà la predetta associazione per l’anno 2022. «Il bando – spiegano - è rivolto agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori. Pertanto, invitiamo tutte le scuole del territorio cittadino a una attiva partecipazione all’iniziativa dandone ampia diffusione fra i propri studenti».

