Voto, il giorno della sfida una poltrona per dieci nella corsa alla Camera

Una poltrona per 10. Al netto delle chance individuali di vittoria, scaturirà da una decade di concorrenti l'unico posto garantito alla provincia di Benevento nel prossimo Parlamento, quello che scatterà nel collegio uninominale per la Camera «Campania 2-U03». Collegio composto, com'è noto, dai 78 comuni sanniti e dai 28 dell'area casertana alifana: 352mila abitanti che saranno chiamati oggi, dalle 7 alle 23, a esprimere la propria preferenza. Sul dato chiaramente influirà l'astensionismo, variabile imponderabile da verificare.



Il taglio operato dalla legge costituzionale 1/2020 provocherà con ogni probabilità anche nel Sannio un netto ridimensionamento della rappresentanza territoriale. Sono da considerare un ricordo i 6 eletti del 2018, gli sguardi ora sono concentrati sul bacino interprovinciale che proietterà a Roma il paladino delle istanze zonali. In campo referenti delle coalizioni nazionali, ma anche di formazioni locali. Questi i 10 competitor con i rispettivi schieramenti: Concetta Altieri (Italexit), Giacomo Barone (Partito comunista italiano), Antonio Del Mese (Azione-Italia Viva), Marcello Giulianini (Unione Popolare con De Magistris), Sandra Lonardo (Noi di Centro), Esmeralda Mameli (Partito animalista), Antonella Pepe (Democratici e Progressisti), Sabrina Ricciardi (Movimento Cinque Stelle), Francesco Maria Rubano (Centrodestra), Micaelamaria Salomone Megna (Italia Sovrana e Popolare). A prevalere nella quota uninominale sarà il candidato che otterrà un voto più dei contendenti, senza alcuno sbarramento percentuale legato al partito di riferimento. Candidati di coalizione sono Francesco Maria Rubano, 34 anni, sindaco di Puglianello, sostenuto da Fi, FdI, Lega, Noi Moderati; Antonella Pepe, 34 anni presidente provinciale del Pd, che può contare su Pd, Verdi, Sinistra Italiana, Più Europa; Antonio Del Mese, 59enne capo dell'Avvocatura dell'Autorità portuale Mar Tirreno centrale, riferimento di Azione e Italia Viva. In solitaria gareggiano Sabrina Ricciardi, esponente del M5S, e la rappresentante di Noi di Centro Sandra Lonardo, entrambe senatrici uscenti in corsa oggi per la Camera. Candidature di bandiera nel medesimo collegio per Barone, 46enne di Sant'Agata de' Goti, addetto di un'azienda aeronautica, Giulianini, 64 anni, avvocato di Tocco Caudio, Altieri, 54 anni, nativa di Lanciano. E ancora, per la 51enne Mameli, insegnante con residenza a Procida, e Salomone Megna, 36 anni, ingegnere beneventana.



Per avere ulteriori chance di ingresso a Montecitorio o Palazzo Madama i candidati sanniti dovranno andare a caccia di consensi, attraverso i partiti di riferimento, negli amplissimi bacini interprovinciali che vedono però Benevento numericamente sovrastata dagli altri territori. Nel collegio plurinomimale per la Camera «Campania 2-P01» che unisce Benevento e Caserta sono in lizza: Giacomo Barone (Partito comunista); Vincenzo Bruno (Unione Popolare); Giuseppina Fontanella (Verdi); Angela Ianaro, Mino Mortaruolo, Antonella Pepe (Pd); Pasquale Maglione (Impegno Civico); Vittorio Vallone (Più Europa); Marilia Alfano, Antonio Di Maria (Ndc); Concetta Altieri (Italexit); Enrico Maria Bozza, Esmeralda Mameli (Partito animalista - 10 volte meglio). Nel collegio uninominale senatoriale «Campania U02» che fonde le province di Benevento e Avellino sono in corsa i sanniti Tiziana Salvetti (Unione Popolare con De Magistris), Carlo Iannace (Democratici e Progressisti), Armando Rocco (Ndc), che dovranno confrontarsi con gli irpini Teresa Caputo (Italexit), Maura Sarno (M5S), con la partenopea Giulia Cosenza schierata nel collegio dal centrodestra e con Francesca Mite, esponente molisana di Azione-Iv. A completare il parterre dei candidati beneventani è il vastissimo collegio plurinominale per il Senato «Campania P02» che abbraccia le province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Vi corrono i sanniti Alberto Mignone (Lega), Domenico Matera (FdI), Gino Abbate, Carmen Coppola, Pompilio Forgione, Mariella Cirocco (Ndc), Bepy Izzo (Azione-Italia Viva). In totale i candidati sanniti sono ventisette, di cui quattro sindaci (Forgione di Solopaca, Matera di Bucciano, Rocco di Calvi e Rubano di Puglianello).



Per i collegi uninominali non ci saranno dubbi: il peculiare meccanismo di voto fa sì che i nomi degli eletti si conosceranno fin dalla conclusione dello scrutinio che si svolgerà subito dopo la chiusura delle urne. Molto più complessa l'individuazione dei candidati che prevarranno nei collegi plurinominali, dove l'attribuzione dei seggi dipenderà dalla intricata triangolazione di risultati che coinvolgeranno tutte le forze politiche in ambito nazionale. Un rompicapo che nella scorsa edizione ha costretto alcuni parlamentari ad attendere per giorni l'agognato responso.