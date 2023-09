A piccoli passi per creare la «Fondazione Taglione»

Negli anni ha lavorato e si è impegnato per migliorare la società nella quale ha vissuto per lasciarla più bella di come l’ha trovata. Un impegno impagabile che ha sempre contraddistinto Valerio Taglione, per molti baluardo di speranza, di riscatto e di etica. «È nel suo nome - affermano gli amici di sempre, soprattutto scout - che è arrivato il momento di unirci tutti, compagni di viaggio vecchi e nuovi, per un obiettivo comune che possa continuare il suo sogno di scout diventato più forte dopo la morte di don Giuseppe Diana e avanzare, insieme, verso una comunità che aiuta e si prende cura di sé stessa. Per coltivare quel sogno di sviluppo, libertà e fiducia nel domani, l’appuntamento è alla Fattoria sociale Fuori di Zucca ad Aversa, per capire, parlare e avviare i passi verso la Fondazione di Comunità Valerio Taglione». È partito, così, con un incontro alla fattoria, la discussione per continuare a dare concretezza alle idee del “partigiano della libertà”, medaglia d’oro al valore civile, l’uomo che, con la sua continua testimonianza civile, ha mantenuto vivo il nome e i valori di don Peppe Diana.

Scout con don Peppe Diana, assieme a un piccolo gruppo di giovani ne ha raccolto il testimone dando vita alla Scuola di Pace e poi al Comitato don Peppe Diana. Ha guidato Libera di Caserta per molti anni promuovendo la nascita di tante cooperative per gestire i beni confiscati ai clan. «Non siamo terra dei fuochi, non siamo terra di Gomorra, siamo la Terra di don Peppe Diana», diceva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA