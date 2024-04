A Vinitaly spopola OroRe Nero, il vino rosso della Vigna del Re del Bosco di San Silvestro della Reggia

Presentato al Vinitaly OroRe Nero, il vino rosso della Vigna del Re del Bosco di San Silvestro della Reggia di Caserta prodotto da Tenuta Fontana. Alla più importante fiera al mondo sul vino, è stato mostrato al mercato nazionale e internazionale l'ultimo nato della vigna recuperata all'interno del Complesso vanvitelliano, Museo del Ministero della Cultura. La Vigna della Reggia di Caserta si è rivelata, inoltre, un’opportunità per condividere una strategia comune sui vigneti storici campani e non solo. L’assessore regionale campano all’Agricoltura Nicola Caputo, partendo dalla Vigna della Reggia di Caserta, ha proposto di creare un itinerario sulle vigne storiche campane. Un’idea condivisa dal direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, anche perché da tempo ormai la Reggia sostiene e promuove l’idea delle produzioni agricole volute dai Borbone come simbolico punto di riferimento dell’immaginario collettivo agroalimentare non solo italiano, unendo storia e coltura.

«La Reggia da tempo lavora per il coinvolgimento del privato valorizzando l’identità produttiva dei siti borbonici», ha detto la direttrice Maffei. «La viticoltura esprime tutta la cultura, la storia e le tradizioni della nostra comunità - ha detto l’assessore Nicola Caputo - Nell’ambito dei percorsi enogastronomici, abbiamo intenzione di valorizzare le vigne storiche collegate ai siti culturali di riferimento della nostra regione». Un’idea ripresa anche da tutti gli altri relatori presenti al tavolo: la proprietaria di Tenuta Fontana, Maria Pina Fontana; l’enologo Francesco Bartoletti; lo spin doctor Luigi Ferraiuolo; il presidente della Camera di Commercio di Caserta Tommaso De Simone; il presidente del Consorzio Vitica Cesare Avenia; il presidente della Fisar campana Carlo Iacone.

«Le vigne storiche sono un punto di riferimento simbolico di grande fascino e potere comunicativo», ha sottolineato Ferraiuolo. Mariapina Fontana ha messo in evidenza come l’impresa sia stata titanica: «OroRe, la Vigna della Reggia, sono un brand comunitario: ogni miglioramento, è un passo in avanti a favore dei vini della Campania Felix». Un passaggio, quello della crescita, evidenziato anche dal presidente della Camera di Commercio Tommaso De Simone: «Quando abbiamo cominciato l’avventura con l’enoteca provinciale nel 2014 c’erano una ventina di aziende – dice De Simone - adesso sono diventate tantissime. E’ questa la nostra missione, far crescere le aziende del territorio, metterle in rete, accompagnarle, per far crescere Terra di Lavoro».