Reggia di Caserta, il 25 aprile ingresso gratuito negli appartamenti e al parco

Il 25 aprile ingresso con biglietto gratuito alla Reggia di Caserta. Il Ministero della Cultura ha istituito per giovedì 25 una giornata di ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici statali.

Come di consueto per le giornate di gratuità, una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l'altra a quella in sede.

I titoli di accesso saranno disponibili su TicketOne dalle 11 del 22 aprile fino ad esaurimento. In sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 25 aprile fino a termine della disponibilità.

Tutti i visitatori, anche i minori a partire da 2 anni, devono essere muniti di titolo di accesso.