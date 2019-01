Mercoledì 16 Gennaio 2019, 21:46 - Ultimo aggiornamento: 17 Gennaio, 06:23

Allarme in centro, nel cuore della città di Caserta. Un vasto incendio si è propagato all’ interno del bar «Flora Caffè» in piazza Vanvitelli.Sul posto, gli uomini dei vigili del fuoco del comando di Caserta, intenti a domare le fiamme e gli agenti della Squadra Volante della polizia. Il locale, al momento dell’incendio, risultava chiuso per riposo settimanale. Frequentatissimo durante il giorno, domani è possibile che resti con la saracinesca abbassata. Non si esclude l'apertura di una indagine per chiarire le cause dell'incendio.