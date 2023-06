Appia killer: schianto auto-scooter, 34enne perde la vita

Tragedia lungo la strada Nazionale Appia. Un operaio 34enne è morto la notte scorsa in ospedale a Caserta, dopo un incidente stradale avvenuto all'ingresso di Maddaloni, in località Giardinetti. Cuono Laudando, operaio originario e residente a Cervino, stava rientrando da lavoro in sella a uno scooter, quando si è scontrato con un'auto. Le sue condizioni, dopo la caduta, non sembravano preoccupanti. Trasportato al nosocomio del capoluogo è deceduto nella notte intorno alle 2. Il 34enne non era sposato, ma fidanzato con una ragazza del posto. Si dovevano sposare a breve.