Notte di terrore nel carcere di Aversa, detenuto incendia la cella

Ancora aggressioni nelle carceri, stavolta tocca alla struttura detentiva di Aversa.

Nella notte, come denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, si è riscontrata l’ennesima «criticità nella Casa di reclusione di Aversa, dove subito poco dopo la mezzanotte un detenuto di origine maghrebina in evidente stato di alterazione ha dato origine ad un incendio dando fuoco a tutto quello che era presente nella sua cella: il pronto intervento della Polizia Penitenziaria è servito a sedare tempestivamente le fiamme ed il fumo ed il Reparto è messo nuovamente in sicurezza. Il detenuto veniva dunque spostato in un’altra cella, ma anche qui ha di nuovo dato fuoco alla cella. Ogni giorno nelle carceri campane succede qualcosa ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade dietro le sbarre», denuncia Capece.



Ma non è l’unico episodio accaduto ad Aversa: «Un altro detenuto con evidenti problemi psichici, che si era reso autore della devastazione di più celle prima al Reparto nuovo, poi al Reparto 5, dava inizio ad una nuova devastazione della cella ove era stato ubicato al Reparto 6», sottolinea il segretario generale del Sindacato.