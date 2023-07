Aversa, lavoratori al nero e prodotti senza etichette: 10mila euro di multe a bar e ristoranti

È di quattro tra bar e ristoranti ispezionati e multe per oltre 10mila euro per lavoratori in nero e alimenti e bevande senza etichettatura e relativa tracciabilità, il bilancio dei controlli effettuati ad Aversa, nelle strade della movida, da Polizia di Stato, Polizia locale e ispettori dell'Ispettorato del lavoro e del Ministero dell'Agricoltura.

I controlli si sono protratti per diverse ore fino alla notte.

Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Antonio Piricelli, hanno inoltre notificato un provvedimento di chiusura per cinque giorni di un bar ristorante di via della Libertà per violazione dell'ordinanza sindacale che consente la diffusione della musica all'interno dei locale fino alle 23