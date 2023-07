Spaccio e guida senza patente, cinque persone denunciate a Maddaloni

Cinque persone sono state denunciate in stato di libertà perchè responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente perchè mai conseguita e rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico. Sono stati i carabinieri della compagnia di Maddaloni ad eseguire un servizio coordinato di controllo del territorio esteso ai comuni di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico.

Ulteriori controlli eseguiti a Maddaloni, anche con l’aiuto di unità cinofile antidroga, hanno permesso di scoprire all’interno di uno stabile semiabbandonato di via Appia, in un locale disabitato con accesso libero, una centrale indicata per il confezionamento e il consumo di crack e altre sostanze stupefacenti.

All’interno della stanza sono stati trovati e sequestrati, a carico di ignoti, pipette e bottiglie utilizzate per cucinare e fumare il crack, un bilancino di precisione e materiali vari per il confezionamento dello stupefacente. Sul tetto dello stabile i militari hanno trovato una batteria di fuochi d’artificio esplosi, presumibilmente utilizzati per comunicare l’arrivo e la disponibilità della droga. Indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Maddaloni.