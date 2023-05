Scudetto Napoli, turista perde il cellulare durante la festa a Forcella e i tifosi raccolgono 300 euro per risarcirla

È il racconto straordinario del popolo napoletano, quello più popolare. Alcuni residenti di Forcella si sono uniti ai turisti per festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. Durante la festa, una turista smarrisce un cellulare. Subito la raccolta fondi tra i presenti che intendono lasciare un ricordo positivo alla turista.

«Ragazzi – si sente tra la folla – date 10 euro a testa, accattammo ‘o cellulare ‘a signora (compriamo il cellulare alla signora, ndr)».

Non ci sono state esitazioni e in pochi minuti sono stati consegnati alla turista 300 euro per un cellulare nuovo». A detta di alcuni residenti del rione, la turista è rimasta estasiata dal gesto e ha continuato i festeggiamenti alleggerita dal danno subito. I tifosi hanno ironizzato e scherzato con la turista: «Signora tornate a Napoli, ci facciamo un selfie con il telefono nuovo».

«La nostra città – dice un esercente di via Duomo – ha molte criticità, ma i napoletani hanno un gran cuore, lo dimostrano in molte occasioni».