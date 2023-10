Tramonti omaggia Sal De Riso: cittadinanza onoraria dal paese che lo ospita

Tramonti, polmone verde della Costiera Amalfitana, conferisce la cittadinanza onoraria a Sal De Riso. Un riconoscimento non casuale se si considera che il maestro pasticciere originario della vicina Minori ha impiantato da circa un ventennio il suo quartier generale proprio nella cittadina montana. Infatti è proprio qui che si realizzano le sue creazioni di dolcezza attraverso cui si promuove da sempre il territorio campano sostienendone le tipicità gastronomiche.

«Grazie per quello che hai fatto e continui a fare ogni giorno per il nostro territorio, per la nostra Tramonti» dice il primo cittadino, Domenico Amatruda, esprimendo così tutta la gratitudine della comunità che rappresenta.

«Si tratta di un riconoscimento che mi riempie di gioia e non smetterò mai di ringraziare tutti i cittadini di Tramonti per l’accoglienza che mi hanno riservato e per l’affetto che mi dimostrano» commenta Sal De Riso, che ha accolto il conferimento del riconoscimento con orgoglio ed emozione.

La cittadinanza onoraria al maestro sarà conferita il prossimo 6 ottobre ed è stata attribuita proprio in virtù della passione e della competenza che il noto pasticcere ha dedicato a quello che viene considerato il “polmone verde” della Costiera amalfitana.