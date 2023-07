Fiamme al bar-pasticceria Empire di Aversa, locale distrutto

Paura, fiamme e fuggi fuggi nel caldo pomeriggio di ieri ad Aversa. Completamente distrutto da un incendio il noto bar pasticceria Empire, sulla Variante di Aversa con i clienti che, nel primo pomeriggio di ieri, sono stati costretti ad un fuggi fuggi per non rimanere coinvolti. Alla fine, nessuno dei presenti ha riportato conseguenze se non la paura. Le fiamme sono state causate da un guasto all’impianto elettrico, come hanno testimoniato molti dei clienti. Le scintille, infatti, sono partite da uno dei quadri elettrici del locale, poco dopo le 15 di ieri, causando un incendio che in pochi minuti si è propagato per l'intero locale avvolgendolo totalmente forse facilitate dai materiali dei quali erano fatte le suppellettili del bar.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento d Aversa che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle fiamme. Intanto, il locale era stato del tutto distrutto. L’Empire è uno dei più noti e frequentati bar della città normanna. Il suo titolare è giunto alla ribalta della cronaca culinaria non solo cittadina per aver dato vita alla “Polababà”, polacca aversana ripiena di crema e babà, nata dall’unione di due tra i più noti dolci della pasticceria campana.

Il locale era frequentato ad ogni ora del giorno e fino a tarda notte da persone di tutte le età e non aveva mai dato adito a dicerie.

La vicenda riporta alla mente quella verificatasi a poche centinaia di metri di distanza quando, a luglio di quattro anni fa, un altro bar, ubicato sempre sulla Variante di Aversa andò distrutto nottetempo. Allora le cause, però, sarebbero state dolose e a farne le spese furono gli occupanti del palazzo che ospitava il locale; palazzo che fu dichiarato inagibile. Di quella vicenda non si è saputo più nulla se non che è ancora in corso una causa civile per stabilire se, chi e quanto c’è da risarcire.