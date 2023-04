Napoli, polizia in azione: un arresto per incendio alla Maddalena, a Chiaia denunciati due abusivi della sosta

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via della Maddalena angolo piazza Pasquale Stanislao Mancini, hanno notato una persona che, con un accendino, ha innescato l’incendio di alcuni scatoloni di grosse dimensioni; l’uomo, alla loro vista, si è dato alla fuga. I poliziotti, dopo un breve inseguimento a piedi terminato in via Scherillo, lo hanno bloccato e hanno richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco per spegnere il fuoco. Un 31enne libico è stato arrestato per incendio.

Nel frattempo a Chiaia sanzionate due attività commerciali e denunciati due parcheggiatori abusivi. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio di controlli straordinari in zona Chiaia.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno controllato 3 bar in vicoletto Belledonne a Chiaia e via Palepoli, di cui uno è stato sanzionato amministrativamente per emissione di musica all’esterno del locale in violazione della prescritta autorizzazione mentre un altro perché l’attività era svolta da persona non autorizzata. Infine, in via Generale Orsini hanno denunciato due napoletani con precedenti di polizia poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo notificando loro, altresì, un ordine di allontanamento; uno di essi è stato anche denunciato per inosservanza degli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposto.