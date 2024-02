Aveva 150 dosi di cocaina, 34enne bloccato dopo inseguimento a San Felice a Cancello

Ha tentato di fuggire quando ha capito che sarebbe stato sottoposto a perquisizione. Era alla guida della sua autovettura, una Fiat 500, il 34enne di San Felice a Cancello fermato, in via Napoli, dai carabinieri della locale Stazione durante un posto di controllo. L’atteggiamento insofferente mostrato dall’uomo nel corso del controllo ha insospettito i militari dell’Arma che lo hanno perquisito.

L’uomo, sapendo di avere un bel po' di stupefacente, ha prima mosso dei passi come a voler indietreggiare e poi, con un improvviso scatto, si è dato alla fuga a piedi lanciandosi tra le auto in transito. Subito inseguito, è stato raggiunto e bloccato. Da qui l'immediata perquisizione: aveva oltre 35 grammi di cocaina suddivisa in 151 dosi.

Oltre allo stupefacente i carabinieri gli hanno sequestrato anche due telefoni cellulari in suo uso. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.