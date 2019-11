Sacerdote accusato di pedofilia nel Casertano, una bambina di 10 anni lo incastra registrando incontri e richieste con il telefonino. La storia è stata raccontata anche in tv con un servizio delle Iene: sulla vicenda interviene con un comunicato la diocesi di Aversa.

LEGGI ANCHE Sospetta pedofilia: la Diocesi sospende parroco nel Casertano

«Poiché da più parti si chiedono chiarimenti in merito alle notizie divulgate da una nota trasmissione andata in onda nella tarda serata di ieri, domenica 3 novembre 2019, riguardanti atti configurabili come abuso su persona di minore età dei quali è accusato il sacerdote Michele Mottola, la Diocesi di Aversa precisa che i fatti in questione sono già stati oggetto di intervento da parte di questa Diocesi con Decreto di sospensione immediata del sacerdote dall’ufficio di Parroco e allontanamento immediato dalla stessa Parrocchia, lo scorso 25 maggio 2019; che tale sospensione disciplinare cautelativa, in attesa di procedimento giudiziario canonico è stata emanata nel giorno immediatamente successivo alla segnalazione dei fatti;

che la segnalazione di tali fatti è stata presentata da un gruppo di alcuni fedeli che a questa scopo hanno accompagnato la mamma della minore; che a seguito della segnalazione e dell’immediata sospensione del sacerdote la Diocesi ha fornito ai familiari della minore la propria collaborazione affinché fosse sporta anche regolare denuncia alle autorità giudiziarie; che attualmente al sacerdote non è permesso celebrare pubblicamente o avere contatto di tipo pastorale con nessun gruppo di fedeli; che sono in atto i procedimenti giudiziari sia canonico che civile presso i rispettivi tribunali».

LEGGI ANCHE Prete sospeso per pedofilia La Procura indaga su altri casi

«Nella consapevolezza che la trasmissione televisiva ha rilanciato all’opinione pubblica fatti che nel tempo rimangono come evidente e continua causa di sofferenza per le persone in essi coinvolte - si conclude la nota - la comunità cristiana della Diocesi esprime la sua speranza a ché quanto prima sia fatta chiarezza e giustizia».

QUI IL VIDEO DELLA TRASMISSIONE

Ultimo aggiornamento: 20:44