Martedì 2 Aprile 2019, 05:00

In gita senza cellulare. La sperimentazione dell’istituto comprensivo «Principe di Piemonte - Perla» di Santa Maria Capua Vetere fa da apripista e insegna la via, quella delle relazioni umane.«Vogliamo che i ragazzi socializzino tra di loro – spiega la preside Rosa Petrillo -, desideriamo che stiano insieme, imparino a godere della bellezza delle cose che osservano, che sentano il piacere della conversazione e dell’osservazione. Per questo in gita niente cellulari e niente tablet».I ragazzi come l’hanno presa? «Devo dire che l’iniziativa è stata gradita, magari prima di partire a loro sembrava impossibile resistere un po’ di giorni senza telefonino, ma alla fine si sono resi conto che si vive anche senza».Una esperienza che sarà estesa subito a tutte le classi che partiranno anche nei prossimi giorni.