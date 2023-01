«L'apertura della nuova biglietteria e del punto informazione per gli utenti dei trasporti su gomma nel contesto della stazione ferroviaria di Caserta rappresenta il primo passo di un percorso di progettazioni che l'Air Campania intende speditamente completare per dotare il capoluogo delle infrastrutture che costituiscano un terminal bus propriamente detto». Così Anthony Acconcia, amministratore unico dell'azienda concessionaria del trasporto pubblico in ambito regionale, ieri mattina alla cerimonia di inaugurazione degli uffici che rappresentano un piccolo, iniziale tassello dell'opera che il capoluogo attende da decenni, una vera e funzionale autostazione.



Taglio del nastro nella struttura che era stata realizzata nel 2006 nell'ambito del progetto «Centostazioni» di Rfi sotto la pensilina della stazione che affaccia sulla piazza della Reggia: c'erano Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale, il sindaco Carlo Marino col vicesindaco e assessore al Trasporto pubblico Emiliano Casale, il presidente della IV Commissione Infrastrutture, Lavori pubblici e Trasporti della Regione, Luca Cascone.

Ancora Acconcia: «Il nostro impegno è quello di fornire servizi efficienti ai cittadini; il capoluogo di Terra di Lavoro rispetto agli anni scorsi ha guadagnato numerose posizioni nelle classiche che misurano l'utenza dei trasporti su gomma, l'Air si sforza di servire al meglio queste necessità, forte di un organico che con le ultime assunzioni ha raggiunto la ragguardevole cifra di 1.240 unità e si conta di rinforzarlo con altre 250 nel prossimo triennio. È doveroso ringraziare il presidente della Regione Vincenzo De Luca per l'attenzione che pone alle necessità del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al rinnovamento del parco automezzi sempre più rispondente alle esigenze dei viaggiatori».

Dal sindaco Carlo Marino la conferma della sintonia collaborativa con il manager Acconcia: «Il nostro comune intento ha detto è quello di concretizzare la realizzazione dell'autostazione nell'area immediatamente adiacente, lungo il viale Ellittico, alla sede dell'Università. Per ora, accanto a questo progetto, prosegue il programma di aumento delle linee di collegamento, con automezzi più funzionali e oggi finalmente adeguati alle esigenze dei disabili, per le scuole, gli ospedali, i luoghi di lavoro».

Positive considerazioni da parte del presidente del consiglio regionale Oliviero sulla organizzazione del servizio di trasporto pubblico. «Se ne ricomincia a parlare ha detto e non soltanto in tema di progettazioni ma anche di realizzazioni. La mobilità, con servizi di trasporto efficienti, è un settore che necessita di continue attenzioni e l'attuale organizzazione ne è confortante constatazione».

Infine il presidente della Commissione trasporti Luca Cascone: «La nuova biglietteria con l'Infopoint sono il primo passo per arrivare al terminal che sarà connesso con la rete ferroviaria per quell'interscambio di viaggiatori che agevola la mobilità. Si sta lavorando alla distribuzione dei biglietti con sistemi innovativi per agevolare una utenza che va crescendo». Di fianco alle nuove biglietterie, la fila di alcuni botteghini di legno e tre strutture di plastica gialle a far da wc, uno stato di precarietà che sarà materialmente rimosso perché non è più il caso che faccia da contraltare alla Reggia che è di fronte. Si guarda ora al terminal bus allo stato di fattibilità progettuale, 15 milioni di euro la somma che è stata chiesta di inserire nei nuovi strumenti di finanziamento regionali già dal giungo scorso; operando come l'Air ha fatto per realizzare analoga struttura ad Avellino c'è da sperare che in un paio di anni il percorso avviato diventi traguardo.