«Braceria con manifesti sessisti» Ad Aversa monta la polemica

«Te la diamo gratis la patata». Una pubblicità con un allusivo doppio senso sessuale per promuovere una nuova braceria aperta in via Gramsci ad Aversa. Manifesti 6x3 con una donna prosperosa in reggiseno fanno scoppiare la polemica sessista sia sul web che nel mondo della politica locale.

Sono tante le donne che si lamentano e invitano a non acquistare da quel locale. I titolari respingono qualsiasi accusa di sessismo. A dare il via alla crociata politica la consigliera Pd Elena Caterino che afferma: «È inopportuno utilizzare una pubblicità sessista come richiamo per vendere un prodotto. Certe allusioni sulla donna condizionano la visione culturale nei suoi confronti».

