Camping in disuso in fiamme a Cellole, distrutte vecchie roulotte

Un incendio ha devastato un vecchio campeggio in disuso a Cellole, in via Fontana Vecchia. L'allarme è scattato questo pomeriggio con una telefonata al 115: sul posto, infatti, si sono recati i vigili del fuoco di Caserta che hanno evitato che le fiamme si propagassero oltre il vecchio camping. E' possibile che il fuoco si sia esteso da un primo incendio di sterpaglie.