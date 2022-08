Fabriano, bimbo di due anni azzannato alla testa da un cane. È grave: portato via in eliambulanza

Attimi di terrore ieri sera a Fabriano per un bimbo di due anni azzannato da un cane. Secondo le prime informazioni il piccolo, trasportato d’urgenza a Torrette con l’eliambulanza, versa in gravi condizioni. Avrebbe riportato ferite al collo e alla testa, così profonde da richiedere l’immediato intervento del 118 e il trasferimento in volo all’ospedale regionale.

Il fatto è avvenuto in un’abitazione fabrianese ieri sera, poco prima delle 20. Sono stati i genitori del bambino a dare l’allarme al numero unico d’emergenza 112. Prontamente sono stati attivati i soccorsi, con l’intervento anche dei carabinieri. La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara: la certezza è che il bimbo di due anni è stato azzannato dal cane e raggiunto al collo e alla testa. Nell’appartamento è intervenuto il 118 e quando il piccolo è stato stabilizzato, è stato trasportato dall’eliambulanza nella sala emergenza di Torrette, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.