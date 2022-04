Salerno, al teatro Genovesi in scena la compagnia Ronzinante

Il 9 aprile, alle ore 19, torna ad aprirsi ancora il sipario del Teatro Genovesi a Salerno per un nuovo appuntamento della tredicesima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi con la direzione di Enzo Tota. A salire sul palco di via Sichelgaita sarà la compagnia Ronzinante di Merate per proporre «Camping» di Lorenzo Corengia. In scena Valentina Bucci, Lorenzo Corengia, Giuliano Gariboldi ed Emiliano Zatelli., Lo spettacolo tocca un tema che oggi è più che mai affrontato e discusso, l’eutanasia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Università di Salerno, specializzandi costretti a fare... IL LUTTO Morto Ugo Piscopo, poeta e critico: «Uomo dalle tante vite e... LA PRESENTAZIONE Al Teatro Genovesi la raccolta «Continua tu»: più...

Come riportato nelle note di regia le questioni religiose si scontrano con la libertà del singolo, «accompagnato – a volte – da una giurisdizione favorevole; da una parte il riconoscimento del carattere sacro della vita dell’uomo in quanto creatura, dall’altra la necessità di individuare il confine etico di un gesto che pone fine all’esistenza. Un tema ancora poco maturo, soprattutto in Italia, che vede sempre più persone migrare per avere il diritto di morire».



Camping è il nome di una roulotte, lì ferma dal 1992 davanti al lago di Memphremagog nel Vermont, U.s.a. : Negli anni è diventata la cornice perfetta dei momenti di svago di tre amici newyorkesi, Ethan, Sean e Brian e poi di Elisabeth, la compagna di uno di loro. Ogni occasione è buona per andare al Camping: il lago, qualche birra, la pesca e la pace di un posto tutto loro; l’evasione temporanea di un campeggio che trasforma semplici momenti in fotografie di spensierata felicità. Ma la vita, a volte, non aspetta che tutto finisca con dei bei ricordi legati ad un luogo magico: i tre amici dovranno affrontare una sfida più grande di loro, più grande della loro amicizia, superabile solo con una scelta estrema da cui non si può tornare indietro. La dimensione del tempo perderà la sua importanza per svanire tra le pieghe dei ricordi ed un presente difficile da accettare. La tristezza ed il dolore avranno come inaspettate compagne di viaggio la gioia e la risata. La vita, in fondo, ha una trama molto semplice: si nasce, si vive, si muore; quello che ci sta in mezzo è un magnifico puzzle di momenti, gesti, ricordi, emozioni e migliaia di fotogrammi che si imprimono. E poi ci sono dei luoghi che diventano la cornice imperfetta della nostra vita, uno di questi luoghi è Camping.