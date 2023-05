Auto si ribalta e finisce in un canalone: salva la conducente

Questo mattina, verso le 8,00, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, è intervenuta in via Bonito, nel comune di Cancello ed Arnone per un incidente stradale con solo un'autovettura coinvolta. Al loro arrivo sul posto i caschi rossi hanno trovato l'auto che, dopo essere uscita di strada, aveva finito la sua corsa ribaltandosi in un canalone, con la sua occupante già fuori dall'abitacolo.

La donna è stata assistita dal personale medico del 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza. La vettura è stata recuperata con un'autogrú proveniente dalla sede del comando provinciale di Caserta.