I freni "cedono" e l'auto finisce sulle scale del parcheggio dell'ospedale di Maddaloni

I freni non hanno tenuto e la sua auto, una Peugeot 206 di colore bianco, è finità giù per le scale esterne, che portano al deposito farmaceutico. L’episodio è accaduto oggi pomeriggio, all’interno del parcheggio dell’ospedale di Maddaloni dislocato lungo via Libertà.

Alla guida c’era una donna, che è rimasta incastrata all’interno della vettura ed è stata liberata da alcuni operatori sanitari, che hanno poi allertato i vigili del fuoco del distaccamento provinciale. Per fortuna, la donna non ha riportato ferite ma solo tanto spavento.

L’auto è stata recuperata da un carroattrezzi.