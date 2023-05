Tafferugli in carcere per vendetta tra detenuti: agenti contusi

Si sono vissuti momenti di alta tensione ieri nel carcere casertano di Carinola dove, secondo quanto si apprende, i detenuti di una sezione hanno cercato di farsi giustizia nei confronti di carcerati di un'altra sezione ritenuti «colpevoli» di aver picchiato un detenuto. Si è reso necessario l'intervento delle forze di polizia per evitare il peggio e nell'istituto si sono recati anche il provveditore dell'amministrazione penitenziaria e il magistrato di sorveglianza.

I poliziotti sono stati costretti a fare da cuscinetto per evitare il contatto tra le due fazioni e quindi il peggio. Alla fine alcuni agenti sono rimasti contusi e si registrano anche dei danni. «Troppe volte abbiamo denunciato la mancanza di uomini e mezzi nell'istituto di Carinola - ricorda Ciro Auricchio, segretario regionale dell'Uspp - dove una pianta organica del 2017 già falcidiata di 80 unità non è stata mai incrementata dai vertici dell'amministrazione.

Per il sindacalista serve «un preciso protocollo operativo di intervento al personale di polizia penitenziaria chiamato a fronteggiare quotidianamente le emergenze con pochi uomini e mezzi».

«Il prossimo 7 giugno, - fa sapere Giuseppe Moretti, presidente dell'Uspp - in occasione della sottoscrizione del FESI 2023, ribadiremo al sottosegretario Del Mastro che ha mostrato attenzione verso le criticità stratificate da anni di destrutturazione del Corpo e del rispetto per le funzioni svolte, che occorre dichiarare lo stato di emergenza delle carceri, per aver risorse straordinarie al fine di mettere in sicurezza il lavoro degli agenti».