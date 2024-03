Scuolabus elettrici, via al bando del Comune per due mezzi

È stato pubblicato sul sito del Comune di Caserta un bando per la fornitura di due scuolabus elettrici, che si inseriscono nel progetto per le nuove linee di trasporto scolastico sostenibile della città, affiancandosi a tutte le iniziative che il Comune ha già intrapreso per la mobilità green. Il progetto che prevede la fornitura di due scuolabus elettrici è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e consentirà alla città di avere a disposizione due mezzi lunghi oltre 12 metri, che effettueranno tratte dedicate a percorsi casa-scuola per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

«Con questo progetto – dice il sindaco Carlo Marino – compiamo un ulteriore passo verso la realizzazione di un sistema organico di mobilità sostenibile.

Siamo impegnati da tempo in un programma che sta determinando una vera e propria trasformazione green della nostra città. Basti pensare al percorso di ben 18 chilometri di piste ciclabili che stiamo concludendo, alle tante colonnine di ricarica per veicoli elettrici che si stanno installando, alle stazioni di ricarica per bici e scooter elettrici, alla transizione ecologica in atto anche per quel che concerne gli autobus del trasporto pubblico locale, che in tempi brevi saranno tutti elettrici. A tutto ciò vanno aggiunti i tanti monopattini disponibili e le diverse centraline per il controllo della qualità dell’aria che a breve collocheremo in vari quartieri della città».