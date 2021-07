Caserta, allo studio legale Cundari il premio “Le fonti” a Milano

Lo studio legale Cundari, con avvocati esperti in consulenza giudiziale e stragiudiziale nelle materie del diritto del lavoro, diritto civile e dirittosocietario, si è aggiudicato, per il secondo anno consecutivo, il prestigioso premio “Le Fonti Awards”, un riconoscimento internazionale riservato alle eccellenze in ambito legale, assegnato prendendo in considerazione rendimenti, operazioni e altri fatti idonei ai fini della premiazione e relativi ad un arco temporale di 12 mesi.

La cerimonia di premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l’emittente punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 Paesi.

Il conseguimento costante di obiettivi e risultati in ambito giuslavorista e la soluzione di controversie di particolare importanza hanno consentito, poi, all’avvocato Giuseppe Cundari e all’avvocato Marco Matano di essere inseriti nell’elenco dei migliori studi dell’anno nella materia del Diritto del Lavoro sia nella selezione autonoma condotta dalla redazione di “MilanoFinanza”, sia dal “Sole24Ore” tramite il sistema statista per gli anni 2020 e 2021.