Azienda agricola Ponte Reale, 12 milioni dal Ministero delle Imprese per realizzare un nuovo stabilimento

L’Azienda Agricola Ponte Reale di Ciorlano si amplia con la realizzazione di un nuovo stabilimento a Venafro. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha autorizzato l’accordo di sviluppo per la società Azienda Agricola Ponte Reale, specializzata nella trasformazione del latte di bufala da filiera biologica per la produzione di mozzarella di bufala Dop e Bio campana.

L’accordo sostiene l’acquisito di un nuovo stabilimento a Venafro, in provincia di Isernia, in una zona dismessa che sarà così recuperata e riqualificata, dove saranno realizzate quattro nuove linee di produzione di mozzarella di bufala Doc e altri derivati da latte di bufala e saranno finanziate le linee per la produzione di derivati da latte vaccino in modo da poter ottimizzare i canali di vendita e distributivi già esistenti.

Nel nuovo stabilimento di Venafro saranno inoltre realizzati un sistema di trigenerazione e innovativi sistemi di recupero di energia termica dagli scarti di produzione e di energia cinetica dalle movimentazioni dei liquidi.

Il costo totale dell’investimento ammonta a quasi 31 milioni di euro, di cui il Mimit finanzierà oltre 12 milioni, con contributo a fondo perduto. Si stima, una volta che l’accordo sia a regime, una ricaduta positiva sull’occupazione locale di 25 unità lavorative entro il 2026.