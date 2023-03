Finisce con l'auto nella scarpata, muore 48enne di Pomigliano d'Arco

Perde il controllo dell’auto, finisce nella scarpata e muore nell’impatto. Tragedia sulla Provinciale in territorio di Ciorlano: ha perso la vita Luigi Campana, 48 anni, di Pomigliano d’Arco. L’incidente mortale è avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo. L’uomo viaggiava da solo a bordo di un’Audi A2 scura e transitava lungo la Provinciale che, in quel tratto, attraversa le campagne della frazione Torcino, in territorio comunale di Ciorlano, al confine con la provincia di Isernia.

Per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, Campana ha perso il controllo dell’automobile. Da una prima ricostruzione del sinistro si potrebbe essere trattato di un colpo di sonno, di una distrazione, oppure di un malore. In quel momento, considerando che l’arteria in questione, specie di notte, non è molto trafficata, nessuno ha assistito all’incidente. Non ci sono, dunque, testimoni oculari poiché poche sono le persone che percorrono quella strada nelle ore notturne: ci sono solo i residenti della zona, oppure chi deve raggiungere la vicina Ciorlano o Vairano Patenora.

L’allarme, infatti, è scattato soltanto quando un automobilista in transito si è reso conto che una macchina era finita fuori strada, in un tratto dove il percorso è in curva, ma non così tanto da rappresentare un pericolo. La vittima era una persona sportiva: amava sciare e spesso frequentava le località sciistiche abruzzesi, come Pescocostanzo e Roccaraso. Luoghi che, in effetti, sono facilmente raggiungibili proprio attraverso le arterie che collegano la provincia di Caserta.



