Incidente rocambolesco nel pomeriggio in via Leonardo da Vinci tra San Nicola la Strada e Caserta, con un'auto che si è ribaltata dopo aver urtato una vettura in sosta. Il bilancio è di un ferito trasportato in ospedale al Sant'Anna e San Sebastiano dal 118. Il traffico nella zona è andato in tilt.

Da una prima ricostruzione della dinamica, un'Opel stava procedendo in direzione del capoluogo quando, per cause ancora in via di accertamento, ha urtato una Panda parcheggiata sulla propria destra e, dopo l'impatto, la Opel si è capovolta al centro della carreggiata.