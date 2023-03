Abuso di alcol tra i giovani, prevenzione e rischi: incontro del Rotary club Caserta Terra di Lavoro 1954 all'istituto “Mattei”

Danni provocati dall'abuso di alcol nei giovani e corretti stili di vita: è il tema dell'incontro con gli studenti organizzato dal Rotary club Caserta Terra di Lavoro 1954, presieduto da Giuseppe Ianniello, in collaborazione con l’istituto superiore Mattei, guidato dal dirigente Roberto Papa, presso l’aula magna della scuola. A salire in cattedra è stato Ferdinando Ghidelli, responsabile del dipartimento di Prevenzione e Medicina dello sport dell'Asl di Caserta e vice presidente del club.

Comportamento impulsivo e rischioso, difficoltà a concentrarsi e apprendere; e ancora aumento del rischio di incidenti stradali, cadute, lesioni e violenze nonché della pressione sanguigna e del battito cardiaco; per non parlare di problemi digestivi e di stomaco, mal di testa e nausea, disidratazione e scompenso idroelettrolitico, alterazione del sonno e dei ritmi circadiani: l'abuso di alcol tra i giovani può avere tutta una serie di effetti deleteri sul loro benessere fisico e mentale nel breve termine. Nel tempo, poi, può causare danni irreparabili alla salute, come il danneggiamento del fegato, la comparsa di epatite e cirrosi e problemi cardiaci, solo per citarne alcuni.

Il progetto rotariano ha inteso fornire una adeguata informazione tra i giovani, categoria maggiormente a rischio, teso a promuovere un’educazione a comportamenti responsabili.