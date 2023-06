Auto si ribalta nel centro di Sorrento, la conducente in ospedale

Un'auto, una Fiat Panda, si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi all'altezza della grande vasca che segna l'ingresso di piazza Angelina Lauro, nel centro di Sorrento.

Proprio perché siamo nel cuore della Costiera, con il traffico che si muove a rallentatore, sembra strano che una vettura possa ritrovarsi in questa posizione inconsueta.

Stando alle prime ricostruzioni sembra che l'accaduto sia riconducibile all'impatto tra due auto, quella ribaltata ed un'altra che stava lasciando un'autorimessa della zona. Le due vetture si sarebbero toccate nella parte anteriore con la Panda che si è ribaltata. La donna al volante, che avvertiva dei capogiri, è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma è vigile e le sue condizioni non appaiono gravi.

Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e gli agenti della polizia municipale per la gestione del traffico ed i rilievi del caso. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione in tutta la Costiera.