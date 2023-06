Carditello Festival 2023: tanti gli ospiti da Francesca Michelin a Massimo Ranieri

Un vero e proprio inno alla bellezza della Campania Felix e una grande festa popolare per celebrare la rinascita della reggia borbonica con tanti artisti e ospiti d’eccezione. Il Real Sito di Carditello è pronto ad ospitare la quarta edizione del Carditello Festival che, da sabato 1 luglio a giovedì 27 luglio 2023, animerà il suggestivo galoppatoio di Ferdinando IV con nove concerti e spettacoli live, integrando l'offerta culturale e i percorsi benessere per famiglie. La rassegna musicale, tra le più attese e importanti a livello nazionale, conferma la vocazione del Real Sito di Carditello e rafforza le ambizioni della Fondazione.

«Una manifestazione fortemente voluta dal nuovo Consiglio di amministrazione per ribadire la vitalità di questa straordinaria residenza reale, che intendiamo inserire sempre di più nel sistema dei siti borbonici da valorizzare e visitare in Campania e, in particolare, nella provincia di Caserta. Carditello ha tutte le potenzialità per affermarsi come location ideale per la grande musica, puntando anche su prodotti tipici ed eventi per famiglie, nel segno dell’ecoturismo, della sostenibilità e dell’inclusione sociale», spiega il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni.

Il programma, curato dal direttore artistico Antonello De Nicola, rappresenta una sfida culturale senza eguali che, narrando emozioni e sensazioni senza tempo, intende imprimere con coraggio una svolta e un rilancio dell’identità e dell’estro che contraddistinguono il territorio. Ad aprire il cartellone, l’artista Mario Incudine con “Carditello - Opera popolare per la Campania Felix”, progetto inedito dedicato alla rinascita del Real Sito: un vero e proprio teatro di comunità, con la partecipazione speciale di cittadinanza attiva, giornalisti e associazioni locali, che hanno combattuto in prima linea per strappare la Reggia alla criminalità organizzata. Secondo appuntamento con il tour 2023 del cantante irlandese Damien Rice, uno dei più grandi cantautori del nostro tempo, definito dal Guardian “il poeta con la chitarra” che non si esibisce in Italia dal 2018.

Terza data con lo storytelling-concert “La Milonga Del Fútbol” di Federico Buffa, giornalista di Sky Sport e commentatore sportivo che, secondo il critico Aldo Grasso, ha dimostrato di «essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni». Il nuovo spettacolo “Rimettetevi Comodi” di Gino Rivieccio, diretto da Enzo Liguori, in prossimità dei 45 anni di carriera dell’artista partenopeo: una vera e propria terapia comica, che racconta gli esordi nei cabaret napoletani e romani di Rivieccio e ripercorre tanti generi musicali con Federica Avallone e la Minale Big Band sul palco, spaziando dalla canzone degli anni ’70 allo swing, attraversando la satira di costume senza tralasciare i celebri personaggi del suo repertorio.

Dopo la straordinaria esibizione al Festival di Sanremo, la Reggia di Carditello si prepara ad accogliere Massimo Ranieri con il nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”: un viaggio tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti, con un repertorio memorabile, il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022 “Lettera di la dal mare” e inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani. Torna ad esibirsi dal vivo Enrico Ruggeri, dopo l'uscita lo scorso anno de "La Rivoluzione", due volte vincitore del Festival di Sanremo, Premio Tenco 2021

Gran finale con tre concerti in una settimana, a partire dal live “L’estate dei cani sciolti” di Francesca Michielin , dopo l’esperienza come conduttrice ad X Factor la cantautrice e polistrumentista presenta il suo nuovo progetto discografico e i grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

A chiudere la rassegna, "Il Tour 2023" di Antonello Venditti & Francesco De Gregori , che hanno registrato il tutto esaurito nella tournée 2022 e nel tour nei principali teatri italiani appena concluso: uno spettacolo unico ed emozionante con canzoni che sono entrate nel cuore e nella storia della gente, fino a diventare la colonna sonora di intere generazioni.