Cosa fare a Caserta, gli appuntamenti del fine settimana dalle Giornate FAI a Brachetti

Un weekend all'insegna di arte, cultura e spettacolo a Caserta. Ecco tutti gli appuntamenti.

GIORNATE FAI

Sabato e domenica, per le Giornate FAI di Primavera, sono diversi gli appuntamenti in provincia, come l’apertura del Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo. Visite anche a Carinola, dove si ammirano Palazzo Marzano, la chiesa dell’Annunziata e Palazzo Petrucci-Novelli.

LIBRI

Venerdì al Circolo dei Lettori - Mater Bistrot COSE d’interni Libri, per gli eventi targati "Capua il Luogo della Lingua", torna lo scrittore e sceneggiatore Paolo Piccirillo con il libro “L’invasione” (Fandango libri).

Ad intervistarlo sarà il critico cinematografico Francesco Della Calce.

MUSICA/1

Sabato a Casapulla, a Radio Zar Zak, Ferruccio Spinetti, Giovanni Ceccarelli, Cristina Renzetti presentano "More Morricone". Un omaggio all’arte del grande musicista attraverso colonne sonore molto conosciute al grande pubblico come quelle di “Nuovo Cinema Paradiso” e “C’era Una Volta In America” fino a quelle meno note di “La Tarantola Dal Ventre Nero” e “Metello”.

MUSICA/2

Alla Andy Osteria, nella frazione casertana di Ercole, venerdì la musica blues è protagonista con gli Sos Machine. Il gruppo è formato da Peppe Sette (piano e voce), Carlo Santillo (basso), Valeria Longo (voce), Emilio Merola (sax) ed Enzo Notaro (batteria).

TEATRO/1

Domenica nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, a Capua, l'associazione “Comic Art” di Frattaminore porta in scena "LaMente...le". Lo spettacolo è scritto e diretto da Angelo Perotta, che è anche uno degli interpreti insieme con Melania Pellino e Claudia Coraggio.

TEATRO/2

Sabato e domenica sul palcoscenico del Teatro Civico 14 di Caserta va in scena “Spiriticchio - I fiori di Moro” di Conforti e Chianelli, soliloquio interpretato da Ettore Nigro, con la regia e la musica dal vivo di Mario Autore. Lo spettacolo conduce il pubblico nel cuore di uno degli eventi più controversi del nostro paese, attraverso gli occhi di Antonio Spiriticchio, il fioraio che avrebbe potuto essere testimone del sequestro di Aldo Moro.

TEATRO/3

Da venerdì a domenica al teatro Comunale Parravano di Caserta arriva Arturo Brachetti con “Solo - The Legend of quick change”. Protagonista è il trasformismo, quell’arte che ha reso l’artista celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti ideati appositamente per questo show.