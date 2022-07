«Dieta strumento di diplomazia», l'evento a Caserta contro crisi alimentare

Si è tenuto oggi presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta, l'evento “Dieta Mediterranea strumento di diplomazia”. «L'evento -si legge in una nota della Farnesina- è stato aperto dagli interventi del Ministro Luigi Di Maio e del Sindaco di Caserta, Carlo Marino. A seguire, gli interventi di rappresentanti di enti territoriali, realtà associative, imprenditrici e imprenditori della filiera agroalimentare italiani ed esponenti di organismi internazionali e della società civile. L'evento ha offerto un momento di dialogo e riflessione sulla diplomazia alimentare italiana e sui valori di sostenibilità alla base della Dieta Mediterranea, iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità».

La presenza di importanti attori italiani impegnati a diverso titolo sui temi dell'alimentazione, della sicurezza alimentare e delle filiere agroalimentari sostenibili ha permesso di evidenziare esempi e buone pratiche sviluppate in città e territori del nostro paese, anche grazie alla visione delle imprenditrici e degli imprenditori più innovativi della filiera italiana. È emerso un forte consenso sulle azioni intraprese dalla diplomazia alimentare italiana, insieme alla volontà e all'impegno a sostenere - in un'ottica di Sistema Paese - la proiezione internazionale del comparto agroalimentare, che rappresenta oltre il 20% del PIL nazionale. L'evento ha inoltre accesso i riflettori sul ruolo che l'Italia gioca su queste tematiche a livello europeo, mediterraneo e mondiale, sviluppando partenariati e collaborazioni con partner internazionali come la FAO. Tra le iniziative promosse a sostegno dei Paesi più colpiti dall'attuale crisi alimentare, è stato ricordato il Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla Crisi Alimentare tenutosi l'8 giugno in Farnesina. Un impegno che proseguirà nei prossimi appuntamenti internazionali, a partire dalla III Conferenza Mondiale sulla Dieta Mediterranea e dalla seconda edizione del Dialogo Ministeriale Mediterraneo il prossimo dicembre.