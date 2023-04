Un quarantatreenne di Airola, centro della provincia di Benevento, è stato immediatamente soccorso perchè colto da malore e trasportato presso l’ospedale civile di Marcianise. L’uomo è stato trovato dai carabinieri nella sua auto quasi privo di sensi, in via Alberti a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari così come confermato dagli esami clinici effettuati presso il pronto soccorso, hanno consentito di accertare che il malore era dovuto all’uso di cocaina.



Nel corso della perquisizione dell’auto dell’uomo sono stati trovati 0,25 grammi di cocaina e un grammo di hashish oltre a strumenti di effrazione, precisamente una cesoia e alcuni cacciaviti, ovviamente sequestrati. Il quarantatreenne è stato denunciato per detenzione per uso personale di stupefacenti, guida sotto l’effetto di droghe e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.