Caserta, infermiera scopre di avere il virus dopo il vaccino. Il direttore dell'ospedale: "Nessun allarme"

CASERTA- Infermiera risulta positiva dopo la somministrazione del vaccino anti Covid. E' successo all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. L'infermiera, che lavora in prima linea con gli ammalati di coronavirus, era stata sottoposta al vaccino il 2 gennaio. La sera dopo ha iniziato ad avvertire lievi sintomi ed e' stata sottoposta al tampone. L'esito della positivita' e' arrivato nella giornata di ieri. "Non c'e' da allarmarsi - spiega il direttore dell'ospedale, Gaetano Gubitosa - e' evidente che l'infermiera aveva gia' contratto il virus prima della somministrazione del vaccino". Gli operatori sanitari ad alto rischio vengono sottoposti al tampone una volta a settimana ed e' probabile dunque che la donna abbia contratto il virus proprio in quel range di tempo tra un tampone e l'altro. L'infermiera sta bene e non presenta sintomi rilevanti. A oggi, nell'ospedale Sant'Anna e e San Sebastiano di Caserta sono stati somministrati 1045 vaccini tra infermieri, medici e operatori sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA