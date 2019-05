Martedì 7 Maggio 2019, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacciava cocaina ai giovani della movida il 23enne bloccato dalla polizia sabato e stamane comparso dinanzi al giudice per la convalida del fermo. Incensurato, residente a Caivano, per un po' non potrà più mettere piede a Caserta. Sabato sera è stato sorpreso dagli agenti della Squadra Volanti diretta da Luigi Ricciardi mentre vendeva pallini di cocaina ai ragazzi davantia un pub di via Marchesiello, nel centro di Caserta. Ha anche tentato di fuggire, ma è stato bloccato.