Comune, incontro fra sindaco e la presidente del Forum dei Giovani

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, insieme all’assessora alle Politiche giovanili, Emilianna Credentino, ha incontrato la presidente del Forum dei giovani, Rachele Aurora Marzaioli, nell’occasione accompagnata dalla segretaria del Forum, Elena Palmieri. Durante il confronto, si è parlato anche della sede del Forum dei Giovani, che entro la fine del mese di marzo tornerà a essere allocata in Piazza Ruggiero, all’interno dell’edificio di proprietà comunale che attualmente, in via temporanea, sta ospitando il settore Politiche Sociali.

«Crediamo molto nel Forum dei Giovani, – ha spiegato il sindaco Marino – che è parte integrante dell’amministrazione della nostra città. È importante che vi sia una costante sinergia tra gli organismi di governo e il Forum, così da affrontare insieme alcune tematiche di grande importanza per i giovani della comunità. Questa istituzione può e deve dare un impulso notevole alla vita culturale e sociale della città, aiutando anche i ragazzi ad avvicinarsi al mondo della politica e ad interessarsi del bene comune. In tal senso intendiamo coinvolgere il Forum nelle tante attività che realizzeremo all’interno dell’Urban Center, che a breve inaugureremo».

«Abbiamo tutti il medesimo obiettivo - ha dichiarato la presidente del Forum dei Giovani, Rachele Aurora Marzaioli - i giovani e le politiche giovanili devono tornare ad essere il centro del dibattito pubblico».