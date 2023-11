Minori, esperti a confronto a Napoli

“Devianza minorile: alleanze e sinergie corresponsabili”: il I dicembre è stato organizzato un convegno a Napoli, partecipano tra gli altri la Procuratrice De Luzenberger, il presidente del tribunale di Salerno Avallone e il presidente di Con i bambini Rossi Doria. L’evento è accreditato con l’Ordine dei giornalisti della Campania e quelli degli assistenti sociali.

Ma proviamo ad entrare nel merito del convegno. La devianza minorile in Campania ha molte facce tra cui: abbandono, devianza, bullismo, piccola criminalità e giovani assoldati nelle organizzazioni criminali.

Su questo tema a Napoli si svolgerà al Dipartimento di scienze sociali dell’Università Federico II Aula T2 – vico Monte della Pietà, 1- il I dicembre dalle 9 alle 16.30 “Devianza minorile: alleanze e sinergie corresponsabili. Politiche, pratiche e comunicazione”.

L’evento è promosso dal progetto “La mia banda è pop”, selezionato nell’ambito del Fondo di contrasto alla povertà minorile Con i bambini per sostenere i giovani nella costruzione di percorsi partecipati di riscatto ed emancipazione: coinvolge enti di terzo settore, l’Università Federico II, il Ministero della Giustizia Minorile con gli Uffici Servizio Sociale Minori di Napoli e Salerno e tre scuole.

La giornata di studi è accreditata anche con gli Ordini dei giornalisti della Campania e quello degli Assistenti sociali per la formazione professionale.

Al mattino sono previsti due panel sulle “visioni” e sulle “sinergie” dove interverranno tra gli altri la Procuratrice Maria De Luzenberger, il presidente del tribunale di Salerno Piero Avallone, il presidente di Con i bambini Marco Rossi Doria, la direttrice del Dipartimento di Scienze sociali della Federico II Dora Gambardella, i giornalisti Leandro Del Gaudio e Dario Del Porto.

Nel pomeriggio si terrà il terzo panel sui “linguaggi” con l’intervento tra gli altri della regista Adriana Follieri, di don Gennaro Pagano – coordinatore Patto educativo per Napoli – e lo scrittore e sceneggiatore Maurizio Braucci, direttore artistico di Arrevuoto.

Ma ecco alcuni aspetti del progetto.

Si sviluppa nelle aree metropolitane di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento. È un richiamo ad una responsabilità collettiva, per una presa in carico condivisa, al mondo degli adulti, delle comunità territoriali di riferimento, delle istituzioni, dei servizi sociali, degli enti preposti alla giustizia minorile, che ruotano intorno ai minori e ai giovani adulti, attraverso la messa a punto di strategie efficaci e azioni pervasive di prevenzione, inclusione, sensibilizzazione, reinserimento e contrasto della recidiva.

La partnership

Capofila del progetto è l’associazione "Chi rom e… chi no" con sede a Scampia Napoli, i partner dell’iniziativa presenti nelle diverse province della regione sono: la cooperativa L’Orsa Maggiore (Napoli); l’associazione Fhenix (Avellino); il Comitato Città Viva (Caserta); la Fondazione Città Nuova; la Coop. Insieme a Piazza San Giovanni (Salerno); la cooperativa Sorriso (Salerno); gli isititui scolastici: I.C. Pertini-87 Don Guanella (Napoli); I.C. Sant’Angelo a Sasso (Benevento); I.C. Don G. Russolillo (Napoli); il Ministero della Giustizia Minorile con gli Uffici Servizio Sociale Minori di Napoli e Salerno; l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Sociali che cura il monitoraggio e l’Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche per la valutazione d’Impatto.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.