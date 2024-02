Marco Cavaliere è stato eletto presidente del Forum dei Giovani del Comune di Napoli. Il neopresidente è stato votato da 16 consiglieri sui 26 votanti nella Sala della Loggia di Castel Nuovo lo scorso 8 febbraio. Il Forum è un’assemblea costituita per la prima volta il 19 dicembre 2023 con la proclamazione dei trenta consiglieri eletti.

Il Forum è un nuovo organismo consultivo che ha lo scopo di avvicinare i giovani alle istituzioni e le istituzioni al mondo dei giovani.

Ciò sarà possibilie assicurando ai giovani le condizioni affinché possano intervenire nella giunta e nel consiglio comunale e possano contribuire con le loro proposte e le loro idee su temi di interesse giovanile o comunque collegati al mondo dei ragazzi.

Il nuovo organismo nasce poiché l’Amministrazione comunale sentiva necessario favorire la partecipazione dei giovani nel dibattito politico della città. Al Forum possono partecipare i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 35 anni non compiuti che risiedono nel Comune di Napoli. I consiglieri eletti sono chiamati da statuto a eleggere, tra di loro, un presidente, il quale poi nomina la giunta composta da cinque membri tenendo conto della parità di genere.

«Siamo entusiasti del risultato raggiunto con l’elezione del Forum che ha visto la partecipazione – commenta Chiara Marciani, assessora alle Politiche giovanili – attraverso la votazione on line, di oltre 7.000 giovani napoletani, i quali hanno dimostrato una grande partecipazione attiva. Siamo certi che insieme ai consiglieri del Forum riusciremo a dare un contributo positivo alla Città, rendendola più a misura di giovane e portando all’attenzione delle istituzioni le criticità e i temi di maggior interesse di questa fascia di cittadinanza».

«La mia elezione è frutto di un percorso condiviso, aperto e plurale che ha visto il sostegno della Lista Agorà, – dichiara Marco Cavaliere, presidente del Forum dei Giovani di Napoli – costruita dai Giovani Democratici di Napoli, e delle altre forze del centrosinistra che con noi rappresenteranno le istanze dei giovani napoletani. Sento la responsabilità del ruolo affidatomi, come al vicepresidente Pierluca di Falco e al Segretario Mattia Del Gaudio, con i quali assieme ai trenta consiglieri e la giunta, che a breve nominerò, inizieremo a lavorare per creare le condizioni affinché Napoli sia la città in cui restare e in cui far tornare i tanti che purtroppo hanno dovuto lasciare la nostra terra. Sono certo che la sinergia, già mostrata nei primi giorni di mandato, da parte dell'amministrazione e in particolare dell'assessora alle politiche giovanili Chiara Marciani, sarà sempre più proficua come sono certo che non mancherà il sostegno della commissione lavoro e politiche giovanili del comune di Napoli».

Non sono però mancate critiche all’elezione. Nello specifico, di chi voleva che il Forum rimanesse uno strumento senza alcun colore politico. «In qualità di presidente di Commissione e membro di questa amministrazione comunale – dichiara Luigi Musto, presidente della Commissione Politiche Giovanili e Lavoro – stigmatizzo fortemente quanto accaduto nella Sala della Loggia del Maschio Angioino per l’elezione del Presidente del Forum dei giovani, che ho voluto fortemente insieme all'Assessore Chiara Marciani. Doveva diventare organo di supporto e idee per il Consiglio Comunale, purtroppo si è trasformato in uno strumento politico in mano a pochi, venendo meno al principio di democrazia per il quale era stato pensato. Tutto ciò è per me motivo di delusione e riflessione. La politica doveva restare fuori dai giovani e la decisione spettava solo ai ragazzi eletti ma purtroppo logiche di partito hanno prevalso condizionandone le scelte. Una sconfitta per la politica stessa».