Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

INCONTRI

Sabato Licia Colò sarà ospite del Centro Commerciale Campania di Marcianise per un evento dedicato agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. In mattinata in Piazza Centrale ci sarà anche un veterinario pronto a rispondere a tutte le domande dei presenti. Previsti, inoltre, un percorso di agility dog, toelettatura e sessioni di attivazione mentale.

LIBRI/1

Venerdì alle 19.00 al Circolo dei lettori di Capua e mater Bistrot COSE d’interni Libri, per gli eventi targati Capua il Luogo della Lingua festival, Tony Laudadio, con Marilena Lucente, parlerà del suo ultimo libro “Elaborate forme di solitudine” edito da La Nave di Teseo.

LIBRI/2

L’amore fatto di momenti, come perle di una collana passata di mano in mano, di madre in figlia, di storia in storia.

A portare i lettori nelle pieghe più intime di un sentimento così complesso in tutte le sue declinazioni e sfaccettature è Barbara Rossi Prudente con il suo “Dell'amore e altri disturbi”. A conversare con l'autrice, venerdì nella Libreria Spartaco a Santa Maria Capua Vetere, saranno Aldo Amirante e Tiziana di Monaco.

MUSICA

All’Auditorium Bianca D’Aponte ad Aversa sabato è in programma il live “Herbie Nichols Project” con il pianista Riccardo Fassi affiancato dai sassofonisti Torquato Sdrucia e Filippo Bianchini, dal bassista Steve Cantarano e dal batterista Pietro Iodice.

TEATRO/1

Alessandro Siani arriva al teatro Comunale Parravano di Caserta con “20 anni di Fiesta”. Da venerdì a domenica l’attore sarà protagonista dello spettacolo che celebra lo show con cui sbancò i botteghini. La colonna sonora è affidata a Geolier.

TEATRO/2

Sabato e domenica l’autore e regista Mario Gelardi porta in scena al Teatro Civico 14 di Caserta “I duellanti”. Lo spettacolo è tratto dal racconto di Joseph Conrad, scritto da Francesco Niccolini ed interpretato da Carlo Di Maro e Antonio Turco.

TEATRO/3

Venerdì ultima replica al teatro Lendi di Sant’Arpino per Vanessa Incontrada con “Scusa sono in riunione...Ti posso richiamare?”. La commedia è scritta e diretta da Gabriele Pignotta, che anche tra gli interpreti insieme con Fabio Avario, Nick Nicolosi e Siddharta Prestinari.