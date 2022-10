Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Venerdì al Cotton Movie di Piedimonte Matese una serata (dalle 19) con il matesino Gaetano Corbo per guardare il suo film "Com’è sentirsi soli", opera prima premiata al Venice Film Festival Ed al New York Movie Awards. L’appuntamento, organizzato dal Forum dei Giovani di Piedimonte Matese, è gratuito e non necessita di prenotazione.

FAMIGLIE

A Pignataro Maggiore gran successo per Il Giardino delle Zucche. I bambini, a contatto con la natura, possono scegliere e decorare la zucca perfetta da portare a casa per il periodo autunnale e per Halloween. Previste installazioni per scattare foto originali e degustazioni di piatti e bevande a base di zucca.

LIBRI/1

Alla Biblioteca Diocesana in piazza Duomo, a Caserta, si presenta giovedì il libro di Anna Mozzi “Nude emozioni – Un abbraccio di vita”, Apeiron Editore. A discuterne con l’autrice, Lucia Monaco e Virginia Iorio, accompagnate dalle letture di Pierluigi Tortora e dai versi musicali di Peppe Romito.

LIBRI/2

Nella sede dell’associazione Bianconiglio, a San Benedetto di Caserta, torna a riunirsi il gruppo di lettura “Il ritrovo del lettore”. Il prossimo incontro, dalle ore 21, per confrontarsi sul romanzo "Ghiaccio-nove" di Kurt Vonnegut.

LIBRI/3

Si presenta venerdì al Circolo Nazionale di piazza Dante, a Caserta, il libro "Respiro di Madre" di Patrizia Papa. Incontreranno l'autrice Adele Vairo e Mariamichela Formisano, mentre le letture sono affidate a Brillante Massaro.

MOSTRE

Il Museo Archeologico di Calatia, a Maddaloni, ospita la mostra "Le stanze dell'anima" di Antonella Botticelli e Susanna Yang, a cura di Fiorentino Vecchiarelli. Aperta fino al 23 ottobre, l’esposizione si può visitare tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9 alle 20 (con l'ultimo ingresso alle 19.30).

RIEVOCAZIONI

Da venerdì a domenica la piazza Castra Marcelli e il Castello del Matinale di Cancello Scalo tornano ad accogliere Manfredi di Svevia. La rievocazione storica potrà contare su danze, giochi e cibo tipici del Medioevo.

TEATRO

Dopo il debutto dello scorso fine settimana, da venerdì sul palco di OfficinaTeatro, a San Leucio, torna “End (partiamo dalla fine)”. Lo spettacolo, tratto da “Ubriachi” di Ivan Vyrypaev e scritto e diretto da Michele Pagano, è portato in scena dagli attori della Compagnia N.A.P.S.

