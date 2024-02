Strada Domiziana "killer", schianto lungo la statale: due morti

Schianto mortale, due persone hanno perso la vita oggi pomeriggio lungo la strada statale Domiziana, all'altezza di Mondragone. A morire sono stati un uomo di 82 anni di Cellole e un 40enne residente a Follonica.

Stando alla prima ricostruzione, lo schianto sarebbe avvenuto tra un'Alfa Romeo e una Mercedes. Uno dei due coinvolti nell'impatto era stato trasportato in gravi condizioni alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, ma dopo pochi minuti per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo - per eseguire i rilievi del caso - si sono precipitati i vigili del fuoco e la polizia municipale di Mondragone.